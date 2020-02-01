В Нижнем Тагиле свердловчанка перевела мошенникам более 70 тысяч рублей

18:04 | 12.02.2020

Фото: info67.ru

Жительница Нижнего Тагила перевела более 70 тысяч рублей лже-сотрудникам банка, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское».



Полицейские в ходе проверки выяснили, что 65-летней свердловчанке на сотовый телефон позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником банка. Ей сообщили, что злоумышленники пытаются перевести с её банковского счета более 8 тысяч рублей, а затем сказали, что необходимо проверить и другие банковские карточки тагильчанки на предмет мошеннических действий. Женщина рассказала о карточке другого банка, продиктовала её номер и трехзначный код на обратной стороне, а затем код из смс-сообщения.



Когда свердловчанка заподозрила обман и обратилась в банк, то узнала, что мошенники списали с её счета более 73 тысяч рублей. Средства перевели на неизвестный счет в Москве.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»