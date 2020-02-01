Депутат Госдумы обратился к силовикам с просьбой найти управу на Среднеуральскую птицефабрику

17:33 | 12.02.2020

Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских прокомментировал позицию руководства птицефабрики «Среднеуральская», которое пригрозило массовыми увольнениями после закрытия предприятия по решению суда. Основанием принятия такого решения стали материалы проверки МЧС о нарушениях пожарной безопасности на предприятии. Также претензии есть со стороны природоохранной прокуратуры и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.



«На примере собственников и руководства Среднеуральской птицефабрики мы наблюдаем подвид «шантажистов». Ради прибыли они допускают значительные нарушения природоохранного законодательства. Тянут, как я вижу, с устранением замечаний. А когда контролирующие структуры настойчиво напоминают бизнесменам, что не следует «плевать» на экологию, те начинают наглеть. В ответ «выкручивают государству руки», объявляя о сокращении всего коллектива. Публично обращаюсь к нашим силовым структурам, к главе региона найти управу на особо дерзких товарищей», – рассказал Андрей Альшевских.



Добавим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается исковое заявление регионального Минприроды к птицефабрике о взыскании 19,5 миллионов рублей ущерба. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 16 марта.

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