В Свердловской области внедряют методику лечения зависимости без медикаментов

17:19 | 12.02.2020

Фото: информационный сетевой ресурс МЗ СО

В Свердловской области начали внедрять безмедикаментозную методику лечения зависимости, благодаря которой происходит естественным образом оптимизация нормальных физиологических функций организма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.



Как рассказали в министерстве, к внедрению данной методики ЭЭГ-БОС готовятся специалисты Областной наркологической больницы совместно с Институтом дизайна управления и конкурентных стратегий. Планируется, что методику внедрят на базе стационарного наркологического отделения больницы.



Сообщается, что методика ЭЭГ-БОС помогает активизировать скрытые резервы организма и развить у человека навыки саморегуляции. Однако для эффективности терапии необходима мотивация пациента на достижение результата.



Во время тренинга к поверхности головы пациента будут прикреплять несколько электродов, а с помощью специального устройства ритмы превратятся в видео- и аудиосигнали. Так, пациент сможет контролировать качество работы своего мозга с помощью звуков и изображений. По итогам данного тренинга специалисты дадут заключение об особенностях мозговой ритмики и распределении биопотенциалов в различных зонах коры головного мозга.



Добавим, что методику ЭЭГ-БОС уже апробировали в филиале «Урал без наркотиков», чтобы проанализировать качество процесса реабилитации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»