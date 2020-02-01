В екатеринбургском магазине изъяли 56 килограмм безакцизного кальянного табака

16:48 | 12.02.2020

Фото: 123ru.net

Роспотребнадзор проверил екатеринбургский магазин «Steamshop», расположенный на улице Сурикова, 39. В магазине специалисты обнаружили безакцизный табак для кальяна.



Всего в оде надзорный мероприятий было обнаружено 945 пачек табака для кальяна весом 56 килограмм. Данный товар не имел акцизных российских марок, указания даты изготовления и маркировки идентификационными знаками. Также были зафиксированы другие нарушения законодательства РФ в сфере оборота табачной продукции.



Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, выявленная безакцизная продукция была изъята из оборота. В отношении продавца составили протокол об административном правонарушении, материалы дела передали в суд. Сотрудники уральского таможенного управления выясняют, как безакцизный товар попал в Россию.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»