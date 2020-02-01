16:21 | 12.02.2020

Фото: Нина Георгиева

Сегодня в Первоуральске зафиксировали выброс вредных веществ в атмосферу. Экологи составили справку о загрязнении воздуха на 12:00.



По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 12 февраля с 00:00 до 12:00 в районе автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Первоуральске было зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода – 1,1 ПДК.



Добавим, что накануне в Первоуральске также отметили повышенный выброс сероводорода – 2,2 ПДК.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»