На свердловской трассе автоинспекторы вытащили из сугроба автомобиль молодой мамы

15:56 | 12.02.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Верхняя Пышма – Среднеуральск – Исеть инспекторы ГИБДД вытащили автомобиль молодой мамы из сугроба. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.



Как рассказали в отделении, инспекторы заметили, что на трассе в сугробе застрял автомобиль. Рядом с машиной стояла женщина, позже выяснилось, что это и есть водитель застрявшего автомобиля. Она рассказала, что вместе с подругой и двухлетним малышом двигалась в сторону Ганиной ямы, однако пропустила необходимый поворот, не справилась с управлением, допустила занос машины и заехала на сугроб.



Самостоятельно выбраться из кювета не получилось, поэтому на помощь пришли автоинспекторы, которые на тросе вытащили машину и отбуксировали ее к дороге.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»