Новости дня
15:56 | 12.02.2020
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На свердловской трассе автоинспекторы вытащили из сугроба автомобиль молодой мамы
Как рассказали в отделении, инспекторы заметили, что на трассе в сугробе застрял автомобиль. Рядом с машиной стояла женщина, позже выяснилось, что это и есть водитель застрявшего автомобиля. Она рассказала, что вместе с подругой и двухлетним малышом двигалась в сторону Ганиной ямы, однако пропустила необходимый поворот, не справилась с управлением, допустила занос машины и заехала на сугроб.
Самостоятельно выбраться из кювета не получилось, поэтому на помощь пришли автоинспекторы, которые на тросе вытащили машину и отбуксировали ее к дороге.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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