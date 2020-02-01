Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения в компании, из-за условий которой взбунтовались водители «скорых»

14:51 | 12.02.2020

Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения в компании «Феникс-Логистика» при осмотре машин скорой помощи. Напомним, что данная компания с 1 февраля обслуживает три подстанции «скорой» в уральской столице.



Как рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, водители, намеревающиеся устроить забастовку в связи с изменениями порядка трудоустройства, работали по истекающему трудовому договору. Сотрудники прокуратуры провели беседа с каждым из 80 бунтующих работников. Сейчас продолжили работать в компании только 44 водителя, еще 29 покинули рабочие места.



По словам Светланы Кузнецовой, на данный момент компания «Феникс-Логистика» заключила 72 договора с водителями «скорых».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»