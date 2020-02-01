Школы и детские сады уральской столицы могут закрыть из-за вспышки ОРВИ

14:30 | 12.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В столице Урала из-за вспышки гриппа и ОРВИ могут закрыть часть школ и детских садов. Об этом на совещании по эпидемиологической ситуации в Свердловской области сообщил замгубернатора Павел Креков.



– Лучше закрыть учебные заведения на подъеме эпидемиологической заболеваемости. Думаю, в ближайшее время мы такое решение примем по Екатеринбургу. Это же касается и других городов, – цитирует Крекова Znack.com.



На данный момент в регионе закрыли уже 26 школ и 31 детсад. Сейчас заболело более 10,5 тысяч школьников и около пяти тысяч детсадовцев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»