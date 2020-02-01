14:11 | 12.02.2020

В Свердловской области отметят 100-летие образования Республики Татарстан. Ожидается более 30 крупных мероприятий.



15 марта в Свердловском государственном областном дворце народного творчества будет дан официальный старт праздничным мероприятиям.



В подготовке и разработке регионального плана задействованы постоянное представительство Республики Татарстан, а также министерства культуры и физический культуры и спорта, представители муниципалитетов, учреждений культуры, образования, спорта и татарских общественных организаций.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»