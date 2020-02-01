В столице Урала вновь пройдёт онкосубботник

13:40 | 12.02.2020

В предстоящую субботу, 15 февраля, в Екатеринбурге состоится онкосубботник. С 09:00 до 15:00 горожане смогут посетить терапевта, хирурга, дерматолога, гинеколога на площадках 11 медорганизаций.



Дополнительно для мужчин накануне празднования Дня защитника Отечества будут организованы приемы врачей-урологов



Список медицинских учреждений:



- ЦГКБ № 1, ул. Ленина, 52;

- МБУ ЦГБ № 2, ул. Московская, 2;

- МАУЗ ЦГБ № 3, ул. Бебеля, 160;

- ЦГКБ № 6, пер. Саперов, 3;

- МБУ «ЦГБ №7», ул.Сыромолотова, 19;

- МАУ «ЦГБ№20», пер. Короткий, 2;

- МАУ ЦГКБ № 23, ул. Старых Большевиков, 9;

- ЦГКБ № 24, пер. Рижский, 16; ул. Академика Щварца, 14Г;

- МАУ «ГКБ № 14», пер. Суворовский, 5;

- МО «Новая больница», ул. Заводская, 29;

- ООО «Ситидок-Урал», ул. Байкальская, 38.



По данным Городского центра медицинской профилактики, в январе из 686 человек, обследованных в рамках онкосубботника, подозрения на предраковые и раковые заболевания были выявлены у 60 пациентов – это 9% от общего числа, в том числе у 3% мужчин и у 10% женщин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»