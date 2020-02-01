Новости дня
13:00 | 12.02.2020
В Екатеринбурге возле онкодиспансера обнаружили тело мужчины
Мужчину нашли под окнами отделения химиотерапии.
Министр здравоохранения Свердловской области уже начал служебную проверку. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Тревожное сообщение о данном ЧП поступило от представителей охраны данного медицинского учреждения в 10:46. Представители больницы рассказали полицейским, что из окна 9-го этажа выпал мужчина, являющийся пациентом. Врачи, к сожалению, не смогли помочь. От полученных несовместимых с жизнью травм потерпевший скончался. Сейчас сыщики опрашивают лечащий персонал и соседей мужчины по палате, чтобы установить более точные обстоятельства, послужившие причиной такого инцидента. По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения. Более точные обстоятельства устанавливают представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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