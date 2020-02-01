Прокуратура взяла на особый контроль расследование дел по свалке на Уралмаше

12:38 | 12.02.2020

Фото: Уральский меридиан

Прокуратура Екатеринбурга поставила на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по факту организации тлеющей несанкционированной свалки на Уралмаше на улице Коммунистической. Накануне по данному факту были заслушаны ответственные лица, сообщила прокурор города Светлана Кузнецова.



По её словам, в истории со свалкой много нюансов, связанных с земельным участком, но планомерно вопрос будет решаться. Это не быстрый процесс - заявила Светлана Кузнецова, комментируя вопрос ее ликвидации.

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