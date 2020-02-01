Прокурор Екатеринбурга: в городе падает раскрываемость преступлений

12:21 | 12.02.2020

В Екатеринбурге по итогам 2019 года наблюдается рост количества выявленных преступлений при ухудшении показателя их раскрываемости. Об этом сегодня, 12 февраля, заявила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова в ходе пресс-конференции.



По словам руководителя надзорного ведомства, в частности, растёт количество нераскрытых уголовных дел, возбужденных по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Между тем, много выявленных и раскрытых преступлений, связанных со сферой незаконной миграции, особенно по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.



Наиболее резонансные уголовные дела (в их числе возбужденные в отношении организаторов «финансовых пирамид») прокуратура продолжает держать на личном контроле.

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