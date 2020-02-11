В Екатеринбурге готовят салют к 23 февраля

11:24 | 12.02.2020

Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в День защитника Отечества, 23 февраля, пройдет традиционный салют. Пускать его будут из противотанковых пушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 14 февраля в 11:00 на полигоне «Свердловский» состоится финальная репетиция.



«Салют 23 февраля в Екатеринбурге обеспечивают противотанковые пушки 1942 года выпуска. Это шесть раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3. Все они применялись в ходе сражений Великой Отечественной войны, у каждой пушки уникальная боевая история»,- рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.



Салют в Екатеринбурге в День защитника Отечества начнется в 21:00. Расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов. Кроме того, запустят фейерверк из более 500 салютных изделий под названиями «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»