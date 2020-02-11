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10:58 | 12.02.2020

В Нижнем Тагиле трамваи № 3 станут ходить чаще

В Нижнем Тагиле с 13 февраля изменится расписание движения общественного транспорта – трамваи №3 станут ходить чаще.

В будние и выходные дни в промежуток с 6:00 до 9:00 вместо двух трамваев в каждую сторону начнут курсировать по три трамвая. Интервал их движения сократится с 19-21 минуты до 9-21 минуты.

Вечером время работы маршрута будет продлено. Один из трамваев, ходящих по большому кольцу (Островского — Ленина — Красный Камень — Выя — Островского), будет делать два дополнительных круга, а один из трамваев, работающих на малом кольце (Островского — Выя — Красный Камень — Ленина — Островского), - проедет ещё три круга.

© «Вечерние ведомости»

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