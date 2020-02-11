Металлург из Верхней Пышмы стал одним из лучших российских фридайверов

Бронзовый призёр Кубка России по фридайвингу Александр Максимов. Фото: Евгений Сычёв

Начальник газоспасательной службы энергоцеха АО «Уралэлектромедь», входящего вметаллургическоий комплекс УГМК, Александр Максимов стал обладателем бронзовой медали на Кубке России по подводному спорту – фридайвингу. Несмотря на то, что сроки на подготовку к турниру у Александра получились сжатыми, Александру удалось задержать дыхание под водой в статике на 7 минут 46 секунд, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга. Этот результат, безусловно, ниже его личного рекорда (8,40 минут), который когда-то считался лучшим в России, но, тем не менее, принёс ему бронзу.«К полноценным тренировкам я смог приступить только в конце января, пришлось форсировать подготовку. В динамических дисциплинах не получилось выйти на конкурентный результат, поэтому и оказался за чертой призеров. А вот в своей коронной дисциплине – статической задержке дыхания – мне удалось выступить вполне достойно и попасть в число призеров», – отметил после выступления Александр Максимов.Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняло участие порядка 100 спортсменов из Свердловской, Саратовской, Челябинской областей, Красноярского края, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Москвы. Участники состязались между собой в 8 дисциплинах: ныряние на задержке дыхания на скорость, ныряние на задержке дыхания в длину и статическая задержка дыхания.Через два месяца Александр Максимов примет участие в Чемпионате России по фридайвингу, который снова пройдёт в Санкт-Петербурге. На нём пышминский спортсмен ставит перед собой задачу установить рекорд страны. Эти соревнования станут отборочным этапом к Чемпионату мира, который пройдет в Сербии этим летом.