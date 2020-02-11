У жителя Первоуральска судебные приставы арестовали грузовик

09:51 | 12.02.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Житель Первоуральска задолжал по налогам и сборам около 68 тысяч рублей, однако рассчитывать по долгам не спешил.



Судебному приставу-исполнителю стало известно, что у должника имеется в собственности грузовик марки DAF, и в ходе рейдовых мероприятий автомобиль был арестован.



В настоящее время имущество находится у должника на ответственном хранении. Если мужчина не приступит к выплате налогов, машина будет передана на реализацию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»