Туристы УрФУ назвали вершину в Восточном Казахстане в честь столетия университета

09:38 | 12.02.2020

Фото: турклуб УрФУ

В январе туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик» провёл два лыжных похода по хребту Сарымсакты в Восточном Казахстане. Одну из вершин участники назвали в честь столетия университета.



Отмечается, что выбранный хребет малоизучен и по нему редко ходят туристы, поэтому многие вершины не пройдены и не имеют названий. Участники турклуба подняли флаг УрФУ над перевалом «Пешеходный» (2720 метров) и высшей точкой района — вершиной «Беркутаул» (3373 метра).



«Одной из вершин высотой 2900 метров, на которую мы совершили первопрохождение, мы решили дать название „100 лет УрФУ“ в честь приближающегося юбилея вуза»,- рассказал руководитель туристкой группы Евгений Макаров.



Отметим, туристский клуб УрФУ «Романтик» был основан в 1951 году. Студенты и выпускники вуза совершают сложные горные, лыжные, водные и велопоходы в самых отдаленных уголках России и зарубежья.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»