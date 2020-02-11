В аэропорту Екатеринбурга задерживается прибытие рейсов из Гоа, Воронежа и Казани

09:13 | 12.02.2020

Фото: 66.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается прибытие двух рейсов – из Воронежа с пересадкой в Казани и Гоа. Самолёты прибудут в столицу Урала на несколько часов позже, чем ожидалось.



Прилёт рейса 7R-862 Воронеж - Казань - Екатеринбург авиакомпания RusLine по расписанию был запланирован на 9:30, однако его перенесли почти на четыре часа. Теперь прибытие лайнера, по данным онлайн-табло аэропорта, ожидается в 13:15.



Кроме того, в Кольцово задерживается прибытие рейса RL-8672 авиакомпании RoyalFlight из Гоа. Ранее приземление планировалось на 9:30, однако сейчас время изменено на 11:25.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»