Свердловский «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Барысом» в Екатеринбурге

09:03 | 12.02.2020

Накануне, 11 февраля, в Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» потерпела поражение в матче с «Барысом». Игра завершилась со счётом 2:4.



Среди уральцев заброшенные шайбы на свой счёт записали Мозер и Холланд. В составе гостей отметились Михайлис, Пакаринен, Бойд и Старченко.



В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвёртое место и владеет 70 очками. «Барыс» обходит уральцев на пять очков и занимает строчку выше.



Напомним, следующий матч свердловчане проведут уже завтра, 13 февраля, в Екатеринбурге с «Йокерит».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»