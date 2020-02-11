Водитель «Газели» в Екатеринбурге сбил подростка на пешеходном переходе

22:53 | 11.02.2020

Фото: ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге произошло ДТП на улице Куйбышева. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Газели» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе.



Сам водитель сообщил полицейским, что его ослепило солнце. Стаж его вождения составляет 29 лет.



Добавим, что пострадавшую доставили в больницу с ушибом брюшной стенки.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»