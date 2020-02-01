Екатеринбургские поклонники группы Scorpions подали в суд на организатора концерта

21:52 | 11.02.2020

Фото: группа «ЕКБ Scorpions 2019. Компенсация. VIP Партер» / ВКонтакте

В уральской столице поклонники немецкой группы Scorpions, купившие билет в VIP-партер, подали в суд на организатора концерта ООО «Аквамарин-Арт», потому что не увидели выступление из-за ограждений фан-зоны. По данным картотеки дел Ленинского районного суда, среди истцов значатся 20 человек, а также общественная организация «Уральская палата недвижмости».



Отметим, что речь идет о концерте, который состоялся 31 октября прошлого года. Когда фанаты немецкого исполнителя пожаловались ООО «Аквамарин-Арт», представители организации заявили, что напротив – услуга была качественно оказана. После этого деньги за билеты поклонники группы решили вернуть через суд.



Согласно иску, фанаты требуют возместить разницу в цене билетов в VIP и фан-зоны, выплатить им 30 тысяч рублей морального вреда, а также назначить штраф организатору. Таким образом, общая сумма может составить около полутора миллиона рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»