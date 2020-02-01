Екатеринбургская епархия отметила свое 135-летие

20:15 | 11.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 11 февраля, Екатеринбургская епархия отмечает свое 135-летие. В честь знаменательной даты в Храме на Крови была совершена праздничная архиерейская Божественная литургия, об этом рассказали в пресс-службе епархии.



«Богослужение совершил сонм архиереев Екатеринбургской митрополии: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий и епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид», - рассказали в пресс-службе.



Богослужение было совершено перед чудотворной иконой Божией Матери «Всецарица» из Свято-Троицкого Всецарицинского мужского монастыря села Тарасково и главной иконой Сухопутных войск Вооруженных сил России, которые прибыли в Екатеринбург накануне празднества.



Напомним, Екатеринбургскую епархию основали 11 февраля 1885 года. С 2010 года в этот день в России празднуют Собор Екатеринбургских Святых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»