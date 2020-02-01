Новости дня
19:52 | 11.02.2020
Фото: novayagazeta.ru
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-координатору «Открытой России»
В качестве наказания за сотрудничество с запрещенной в стране организацией суд назначил Верникову Максиму 300 часов обязательных работ. Вот такой гуманный и демократический процесс: вроде как и в политику с иностранным участием «поиграться» позволили, и меру наказания в рамках уголовного дела выбрали помягче.
Господин Верников свою вину не признал и после суда в своем Facebook написал: «300 часов обязательных работ. Как и просил прокурор. Право на участие в выборах сохраняю». Однако пока гражданин Верников на этот раз лишен возможности даже улицу выбрать, которую подметать придется, а он все в политику рвется.
В приговоре суда, прошедшего 31 января, деятельность «Открытой России» и Максима Верникова, в частности, признана «несущей угрозу безопасности и обороноспособности страны» и «подрывает основы государственности». Однако не очень понятно, как человек, глагольствующий на протяжении всего 2019 года о сотрудничестве с Ходорковским в открытую, участвующий в телемостах с олигархом, может нести угрозу кому-либо, кроме себя самого. Стоит полагать, Михаил Ходорковский в следующий раз будет внимательнее относиться к своим последователям. Ведь именно екатеринбургский процесс над Верниковым вынудил Михаила Ходорковского закрыть организацию 30 марта 2019 года.
Как сказал судья Андрей Шашкин, Верников «обсуждал с Михаилом Ходорковским честность и прозрачность российских выборов». А Верникову, то ли за помощь представителям власти в прекращении деятельности запрещенной организации в стране, то ли из доброты душевной, назначили не пять лет лишения свободы, как это предусматривает законодательство, а всего лишь 300 часов общественных работ.
Напомним, Максим Верников до конца 2018 года был координатором «Открытой России» в Екатеринбурге. Еще до уголовного дела горе-активист получил несколько административных штрафов по статье 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). После этого в отношении активиста началось уголовное преследование, и утром 14 марта 2019 года к нему в квартиру постучались силовики.
Отметим, что 21 января 2019 года возбуждено первое в России уголовное дело по этой же статье в отношении еще одной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Но ситуация у гражданки Шевченко иная. В Ростове активистку арестовали слишком грубо, еще и с детьми видеться запретили несмотря на то, что одна из дочерей – инвалид. А потому за ее права сражаются и международная правозащитная организация Amnesty International, и совет по правам человека. Свою вину активистка не признала. Сейчас она находится под домашним арестом.
© «Вечерние ведомости»
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