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19:30 | 11.02.2020
Фото: provladimir.ru
Свердловчанину назначили 9 лет колонии за убийство своего знакомого
Следователи установили, что 46-летний мужчина дома у своего знакомого будучи пьяным поругался с ним. После конфликта злоумышленник пришел домой, взял нож и вернулся к знакомому. Во время вновь возникшей ссоры подсудимый ранил 69-летнего оппонента в живот, из-за чего тот скончался. Сам обвиняемый ушел домой, где на протяжении нескольких дней употреблял спиртное.
Чтобы установить личность убийцы, следователи стали устанавливать круг знакомых убитого. Оказалось, что один из частых его гостей был постоянным клиентом местного ломбарда. После опроса, сыщики поняли, что именно он и зарезал своего знакомого.
В результате, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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