Новости дня
18:33 | 11.02.2020
Фото: etnopark.com
В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина»
В фестивале примут участие Уральский государственный академический русский народный хор, народный артист России Иван Пермяков, Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, группа «Изумруд», эстрадный балет «Апельсин» и вокалистка Анастасия Гаева. Они продемонстрируют «путешествие» в город Свердловск из современного Екатеринбурга и расскажут, какими были времена становления уральского композитора.
Следует отметить, что в также Свердловской области в рамках года Е.П.Родыгина состоятся сотни мероприятий. Уральцы смогут посещать различные музыкальные конкурсы и выступления.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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