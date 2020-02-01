В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина»

18:33 | 11.02.2020

Фото: etnopark.com

В екатеринбургском Дворце молодежи 19 февраля состоится фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина», который ознаменует официальный старт Года композитора в Свердловской области, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. 16 февраля уральскому композитору исполнится 95 лет.



В фестивале примут участие Уральский государственный академический русский народный хор, народный артист России Иван Пермяков, Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, группа «Изумруд», эстрадный балет «Апельсин» и вокалистка Анастасия Гаева. Они продемонстрируют «путешествие» в город Свердловск из современного Екатеринбурга и расскажут, какими были времена становления уральского композитора.



Следует отметить, что в также Свердловской области в рамках года Е.П.Родыгина состоятся сотни мероприятий. Уральцы смогут посещать различные музыкальные конкурсы и выступления.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»