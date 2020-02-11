Екатеринбург встал в многокилометровых пробках

18:19 | 11.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались многокилометровые пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Так, сильные заторы модно наблюдать на улицах 8 Марта, Ленина, Фурманова, Декабристов, Московской, Куйбышева, Халтурина, Розы Люксембург, Первомайской Токарей, Шаумяна, Репина и других.



Ситуация на дорогах осложняется несколькими ДТП. Аварии случились на улицах Репина и Белинского.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»