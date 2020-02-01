Свердловский Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по вопросам о каршеринге и такси

18:03 | 11.02.2020

Фото: in-news.ru

В Управлении свердловского Роспотребнадзора подвели итоги горячей линии по правам потребителей услуг такси и каршеринга, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Напомним, горячую линию специалисты проводили в декабре 2019 – январе 2020 года.



Всего за это время поступило 36 звонков от свердловчан, при этом большинство обращений касалось защиты прав потребителей при пользовании такси. Звонившие задавали специалистам вопросы о правах потребителей при отказе в предоставлении платежных документов, непредоставлении информации об исполнителе, стоимости услуг до поездки и отсутствии карточки водителя такси.



В одном из случаев обращение стало поводом для проведения проверки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»