В столице Урала продают здание бывшего детсада

17:49 | 11.02.2020

Фото: N1.RU

В Екатеринбурге на продажу выставили здание бывшего детсада, расположенного на улице Ясная, 34А. Владелец участка просит за него 350 миллионов рублей.



«Согласно ГПЗУ: многоэтажная жилая застройка до 100 метров, максимальный процент застройки в границах участка — 60%, площадь жилой застройки — 28779 квадратных метров (без подземной части)», — говорится в объявлении.



Ранее директор компаний «Сторинг» и «Инвестстройгрупп» Алексей Булыгин хотел построить в квадрате улиц Волгоградская — Шаумяна — Ясная — Белореченская два здания высотой в 25 этажей. Однако жители соседних домов взбунтовались, и министерство строительства отклонило данный проект планировки.



Затем застройщик пытался договориться с городской администрацией о замене земельного участка. Пока что стороны не нашли общий язык. Собственник участка предлагает другим снести здание детсада и застроить землю жилыми домами.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»