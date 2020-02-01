Новости дня
17:33 | 11.02.2020
На Урале суд вынес вердикт по резонансному уголовному делу в отношении детского врача-хирурга из Алапаевска
Напомним, что Ирина Козлова оказала медицинскую помощь трехлетнему больному ребенку, присутствовала в ходе операции по собственной инициативе и просьбе коллег, но маленький пациент умер, а к девушке появились претензии у следователей, хотя она не является оперирующим врачом и лишь ассистировала хирургу, делая всё, что в её силах.
По мнению следствия, Ирина Козлова должна была предусмотреть летальный исход ребенка, хотя данное утверждение весьма спорно. Данный случай был уникальный, что подтверждают и специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области. Все врачи, осматривающие пациента, поставили диагноз «острая кишечная непроходимость», однако смерть наступила от отравления деструктивным ядом и острой почечной недостаточности. Предвидеть этого не мог никто.
После возбуждения уголовного дела Ирину Козлову поддержало медицинское сообщество, жители района, региональный Минздрав, депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
«С августа 2019 года мы всем миром спасали Ирину Козлову, которая страдала, по сути, за то, что пыталась спасти жизнь маленького ребенка. Поэтому огромное спасибо СМИ, неравнодушным общественникам и всем тем, кто подключился к нашей борьбе за интересы Ирины Козловой. Её фамилия звучала с трибуны Государственной думы как символ того, что сегодня ведется масштабная компания в отношении врачей, когда врач, выходя на работу, автоматически становится потенциальным преступником, хотя таковым не является. И любой случай, когда врач пытается спасти жизнь пациента, можно перевернуть, можно трактовать как уголовное преступление, сажать его в тюрьму. Я очень надеюсь, что Ирина Козлова сейчас станет символом того, что не надо давить на врачей, бить их по рукам, когда они пытаются спасти чьи-то жизни», –прокомментировал оправдательный приговор Дмитрий Ионин.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:52 | 11.02.2020
Екатеринбургские поклонники группы Scorpions подали в суд на организатора концерта
20:15 | 11.02.2020
Екатеринбургская епархия отметила свое 135-летие
19:54 | 11.02.2020
ГУ МВД по Свердловской области рассказали о поддельных купюрах
19:52 | 11.02.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-координатору «Открытой России»
19:30 | 11.02.2020
Свердловчанину назначили 9 лет колонии за убийство своего знакомого
19:21 | 11.02.2020
В Чайковском готовят легендарный танк Т-34-85 к участию в юбилейном параде Победы в Перми
19:14 | 11.02.2020
В Перми продолжается обсуждение организации пассажироперевозок
19:04 | 11.02.2020
Генеральный план Перми будет актуализирован
18:58 | 11.02.2020
Карантин объявили в 12 территориях Пермского края
18:46 | 11.02.2020
В Перми дисквалифицированы два руководителя управляющих компаний
18:33 | 11.02.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина»
18:19 | 11.02.2020
Екатеринбург встал в многокилометровых пробках
18:03 | 11.02.2020
Свердловский Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по вопросам о каршеринге и такси
17:49 | 11.02.2020
В столице Урала продают здание бывшего детсада
17:33 | 11.02.2020
На Урале суд вынес вердикт по резонансному уголовному делу в отношении детского врача-хирурга из Алапаевска
17:32 | 11.02.2020
Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»
17:03 | 11.02.2020
У «Екатеринбург Арены» столкнулись две маршрутки, троллейбус и иномарка
16:46 | 11.02.2020
В Краснотурьинске директором детского сада стал бывший надзиратель женской колонии
16:46 | 11.02.2020
Пермские спортсмены победили в двух из четырех дисциплинах на чемпионате ПФО по ушу
16:29 | 11.02.2020
В уральской столице выпустили конверты с портретом летчика-героя
16:06 | 11.02.2020
В Нижнем Тагиле фура врезалась в трамвай с пассажирами
15:42 | 11.02.2020
В Екатеринбурге осудят 17-летнего цыгана, сбившего молодую девушку
15:15 | 11.02.2020
Гособвинитель просит суд приговорить водителя, сбившего в Екатеринбурге трех пешеходов, к 11 годам лишения свободы
15:09 | 11.02.2020
Администрация Перми объявляет прием документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2020 года
14:54 | 11.02.2020
Квартира в новостройке обеспечит комфортное пространство для жизни
14:25 | 11.02.2020
Спортсмен из Екатеринбурга одержал победу на Кубке Европы по дзюдо
14:10 | 11.02.2020
В Прикамье создадут рабочую группу по расселению аварийного жилья
14:04 | 11.02.2020
В Свердловской области осужден мужчина, убивший мать из-за ошибочных подозрений в краже денег
13:37 | 11.02.2020
В Перми пройдет благотворительный забег «Лыжня добра»
13:35 | 11.02.2020
В Екатеринбурге из больницы выписали новорожденную с осколком катетера в области легкого
13:21 | 11.02.2020
Росприроднадзор взыскал с «Русского хрома» почти 10 миллионов рублей
13:19 | 11.02.2020
«Новогоднего стрелка» в Екатеринбурге могут посадить на пять лет