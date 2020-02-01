Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»

17:32 | 11.02.2020

Фото: skyscrapercity.com

Счетная палата РФ проведет проверку на тему реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу, состоявшегося в Екатеринбурге в 2018 году. Как передает «ФедералПресс», также будут проинспектированы и другие города, в которых проходили матчи.



Так, в число проверяемых городов войдут Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск и другие. Счетная палата в ходе проверки хочет понять, как на данный момент в областных центрах эксплуатируются объекты, построенные к чемпионату.



Добавим, что до 2023 года все стадионы будут содержаться за счет федерального бюджета на 95%. А с 2023 года объекты выйдут на самоокупаемость.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»