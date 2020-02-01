В Краснотурьинске директором детского сада стал бывший надзиратель женской колонии

16:46 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В Краснотурьинске директором детсада №44 назначили бывшего заместителя начальника городской женской колонии ИК-17 Андрея Гайдукова. Как сообщают местные СМИ, Гайдуков многократно допускал избиения и оскорбительные высказывания в адрес женщин-заключенных.



Бывшая заключенная ИК-17 рассказала порталу «Открытый Лесной», что ее и других заключенных заставляли работать сверхурочно, не делали скидок на состояние здоровья, а возражавшим угрожали попаданием в ШИЗО. Также, по словам экс-заключенной, Гайдуков мог без всякой видимой причины ударить по голове.



После освобождения от должности в ИК-17 Гайдуков работал замглавы Нижней Туры. Однако в 2019 году у него произошел конфликт с кандидатом в депутаты Госдумы Евгенией Чудновец. Как рассказала Чудновец корреспонденту «Урал. МБХ медиа», мужчина не умеет контролировать эмоции: «Я в рамках своей предвыборной кампании приехала на встречу мэра с жильцами деревни Новая Тура и собиралась задать ему вопросы о запуске единственного маршрута автобуса по просьбе жильцов, но была грубо остановлена Гайдуковым. На входе в здание клуба, где проходило мероприятие, он на повышенных тонах попытался выгнать меня, а также подъехавшего журналиста. Сделать ему этого не удалось, и тогда в администрации начали настраивать против меня жителей, обвиняя в провокациях».



Добавим, что опасения также высказывают и родители, чьи дети ходят в детский сад №44.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»