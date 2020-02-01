В уральской столице выпустили конверты с портретом летчика-героя

16:29 | 11.02.2020

Фото: Почта России

В столице Урала выпустили специальные конверты к столетию легендарного уральского летчика, дважды Героя Советского союза Григория Речкалова. Филателисты имеют возможность в день выхода конверта поставить на главпочтамте оттиск штемпеля, датированного 11 февраля.



Специальный конверт украсили эмблемой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, портретом героя на фоне самолета-истребителя и двумя медалями «Золотая звезда». Тираж такого конверта – один миллион экземпляров, которые будут продаваться по всей стране.



Напомним, что 100 лет со дня рождения Григория Речкалова исполнилось 9 февраля 2020 года. В честь такого события в свердловском поселке Бобровский открыли бюст знаменитому летчику.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»