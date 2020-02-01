В Нижнем Тагиле фура врезалась в трамвай с пассажирами

16:06 | 11.02.2020

В Нижнем Тагиле около дворца культуры НТМК фура въехала в трамвай с пассажирами. Об этом рассказали в группе Вконтакте «Инцидент Нижний Тагил».



Сегодня утром, около 09:40, на улице Металлургов грузовой автомобиль Scania, поворачивая налево ко дворцу культуры НТМК, не пропустил трамвай, ехавший по маршрут №4. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, на момент столкновения в салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.



В соцсетях очевидцы происшествия рассказали, что другим автобусам приходилось объезжать участок с грузовиком по другой дороге. Участники аварии покинули место ДТП только к полудню.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»