В Екатеринбурге осудят 17-летнего цыгана, сбившего молодую девушку

15:42 | 11.02.2020

Фото предоставлено Дмитрием Иониным

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга ушло дело Виктора Васильева, обвиняемого в том, что он на «Приоре» сбил хореографа Ирину Сайко. Об этом сообщает Накануне.RU со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина.



По данным депутата, Васильева обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». «Лишил девушку будущего в ее профессии, но не считает себя виноватым. Однако, после широкого общественного резонанса и ряда депутатских запросов следствие сочло иначе», – добавил Ионин.



Напомним, что в апреле прошлого года в микрорайоне Екатеринбурга Вторчермет автомобиль «Лада Приора» выехал на тротуар и буквально впечатал девушку в стену частного дома. За рулем находился 17-летний парень, который пытался бежать, но был пойман местными жителями. В результате ДТП девушка получила открытый перелом ноги и перенесла несколько операций. Сообщается, что родственники подозреваемого приезжали к пострадавшей в больницу и угрожали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»