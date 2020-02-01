Новости дня
15:18 | 11.02.2020
МегаФон предлагает сделать уральцам сюрприз второй половинке к 14 февраля
Чтобы подобрать заветные цифры, в поисковой строке нужно вести имя человека, например «Иван» или «Ира», и система выдаст подходящий вариант. Помимо имени можно задать любое желаемое слово.
Для тех, кто ищет подарки к праздникам, МегаФон также подготовил акцию «Пара для пары». При покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, можно получить второй телефон Xiaomi Redmi 7А в подарок. Экономия бюджета при таком варианте составит почти 7000 рублей.
Тем, кто находится в поиске подарков, консультанты shop.megafon.ru советуют присмотреться к наушникам. Именно они стали хитом продаж в прошлом году и не планируют сбавлять обороты. На сайте представлено свыше 150 моделей наушников, а стартовая цена начинается от 99 рублей.
«Уверен, что в нашем интернет-магазине влюбленные могут найти наиболее подходящий подарок к празднику. Ценители романтики, гаджетов или аксессуаров найдут здесь отличные презенты, сэкономят время на посещении магазинов и, конечно, деньги», – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.
Заказ shop.megafon можно забрать в пункте выдачи, его может бесплатно привезти курьер по городу или служба КСЭ доставить «до двери» в любой регион России.
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