Гособвинитель просит суд приговорить водителя, сбившего в Екатеринбурге трех пешеходов, к 11 годам лишения свободы

15:15 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге гособвинитель попросил суд назначить 11 лет лишения свободы водителю, сбившему на улице Фурманова трех пешеходов, среди которых был и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В Ленинском райсуде Екатеринбурга завершилось следствие по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Использование заведомо подложного документа».



В ходе судебного следствия гособвинитель представил доказательства того, что 14 ноября 2018 года подсудимый за рулем автомобиля Honda CR-V двигался по улице Фурманова в сторону 8 Марта. В период интенсивного передвижения людей и машин он выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода на перекрестке улиц Фурманова и Уктусская.



«Двигаясь со средней скоростью не менее 82,6 км/ч., используя автомобиль в качестве оружия, совершил наезд на 3 пешеходов: мужчину, а также женщину и ехавшего рядом с ней на трехколесном велосипеде 2-летнего мальчика. У трех пешеходов были диагностированы серьезные травмы, расцениваемые экспертами по признаку опасности для жизни как причинившие тяжкий вред здоровью», – рассказали в ведомстве.



Кроме того, в августе 2018 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в связи с имеющимися противопоказаниями на управление транспортными средствами, вынес решение о прекращении действия прав на управление транспортными средствами в отношении подсудимого. В сентябре данное решение уже вступило в законную силу. Однако в октябре 2018 года мужчина обратился в частный медицинский центр для прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, где сообщил врачам заведомо недостоверные сведения о состоянии своего здоровья с целью получения медзаключения о допуске к управлению автомобилем.



После этого обвиняемый предъявил указанное подложное медзаключение в отдел ГИБДД с заявлением о выдаче ему дубликата водительского удостоверения в связи с якобы утратой выданного ранее. Поддельное водительское удостоверение мужчина также предъявил после ДТП сотрудникам ГИБДД для подтверждения имеющегося у него права управления автомобилем.



В ходе судебного следствия гособвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд назначил оглашение приговора на 3 марта этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»