Мэрия Екатеринбурга продаст под гостиницу земельный участок в самом центре города

14:39 | 11.02.2020

На продаджу планируется выставить земельный участок за двухэтажным зданием. Снимок: Яндекс. Панорамы

Администрация Екатеринбурга намерена продать земельный участок и здание в центре Екатеринбурга на улице Малышева, во дворах за апартаментами Radius Central House. Речь идет о старом здании на Малышева 40в площадью 113,8 кв.м. и земельном участке 1832 кв.м.



Согласно данным кадастровой палаты, этот земельный участок предназначен под размещение гостинично-административного комплекса с подземной парковкой.



Сведения о продаже объектов внесены в Постановление администрации Екатеринбурга об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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