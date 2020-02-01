Спортсмен из Екатеринбурга одержал победу на Кубке Европы по дзюдо

14:25 | 11.02.2020

Фото: виктория.екатеринбург.рф

Спортсмен из Екатеринбурга завоевал золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо, прошедшем в Италии. Всего в соревнованиях приняли участие 485 юношей и девушек младше 18 лет из 25 стран мира.



Представитель сборной Свердловской области Максим Егоров-Цимбалист, выступавший в весовой категории до 50 килограммов, выиграл в пяти схватках. В финале он встретился с испанцем Луисом Лопес. Борьба была достаточно тяжелой, однако екатеринбуржец все же смог одержать победу.



Добавим, что Максим является бронзовым призёром первенства России и победителем финала IX летней спартакиады учащихся.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»