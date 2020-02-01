Росприроднадзор взыскал с «Русского хрома» почти 10 миллионов рублей

13:21 | 11.02.2020

Фото: Максим Кравчук / pervo.ru

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу взыскал с первоуральского предприятия АО «Русский хром 1915» (входит в группу компаний MidUral Group) почти 10 миллионов рублей. Речь идет о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности (размещение отходов производства) за 2018 год.



Требования Департамента удовлетворил Арбитражный суд Свердловской области, предоставив предприятию рассрочку по выплате на 8 месяцев.



Напомним, что ранее АО «Русский хром 1915» неоднократно попадал в экологические скандалы. Так, в конце декабря 2019 года в Первоуральске выпал зеленый снег. По данным прокуратуры, причиной аномалии стала авария на химпредприятии.

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