«Новогоднего стрелка» в Екатеринбурге могут посадить на пять лет

13:19 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, который днем 1 января решил пострелять из автомата.



Пресс-служба прокуратуры сообщает, что в первый день года 48-летний екатеринбуржец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался в одном из дворов на Тверитина. Мужчина решил сделать шесть выстрелов в воздух из автомата «СК-АК-103», который у него был с собой.



— Стрелком оказался местный житель по имени Эдуард, нигде не работающий. Ранее не судимый. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сообщил, что таким образом он «выразил свои положительные эмоции в честь наступления Нового года». Более подробные обстоятельства Эдуард вспомнить не смог, потому что был сильно пьян в новогоднюю ночь, — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.



Согласно заключению эксперта, охолощенный сверхзвуковой автомат, фигурирующий в этой истории, оружием не является, однако выстрелы очень напугали окружающих.



Сейчас стрелку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).



В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу добавили, что оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники отдела полиции № 7 городского УМВД. В настоящее время следственным подразделением полиции материалы уголовного дела в отношении обвиняемого переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»