В Екатеринбурге два детсада и поликлиника остались без холодной воды

12:58 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге в микрорайоне Синие Камни произошла коммунальная авария, в результате которой без воды остались три объекта социальной сферы: два детсада и поликлиника.



Пресс-служба МУП «Водоканал» сообщает, что прорыв трубопровода произошел на бульваре Есенина. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы, однако сроки ограничения воды в муниципальных образованиях не озвучиваются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»