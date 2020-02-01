В столице Урала полиция задержала банду школьников, грабивших людей в центре города

12:41 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге представители власти задержали банду подростков, нападавших на сверстников недалеко от «Пассажа». Сообщается, что дети отбирали вещи и вымогали деньги.



Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что налетчиков задержали сотрудники уголовного розыска и ПДН отдела полиции №5. Валерий Горелых рассказывает, что все трое – ученики десятого класса двух екатеринбургских школ из благополучных семей. Собранный материал по подследственности передан в СКР для принятия процессуального решения. Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, комментирует начальник пресс-службы главка.



По предварительным данным, на счету банды много эпизодов нападения на подростков в «Пассаже» и ТЦ «Гринвич».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»