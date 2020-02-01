В Екатеринбурге появится еще один обсерватор для китайцев

12:17 | 11.02.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге подготовили площадку для второго обсерватора в связи со вспышкой коронавируса. Предположительно, он будет находиться в детском санатории «Изоплит» на Шарташе.



Вице-мэр Дмитрий Баранов отмечает, что и «Изоплит», и «Бодрость» были выбраны в качестве изоляторов и обсерваторов еще в 2017 году.



Напомним. В «Бодрости» сейчас находятся под наблюдением 64 гражданина КНР. Согласно противоэпидемиологическим требованиям, подселять к ним уже никого нельзя. В общей сумме под наблюдением врачей находятся 252 человека, вернувшихся из Китая. Им запрещено выходить на улицу, они сидят дома с родными. Их самочувствие проверяют участковые врачи.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»