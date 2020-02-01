Дом в Екатеринбурге, который мешает строительству филармонии, разберут вручную

12:00 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало акт историко-культурной экспертизы дома, который мешает строительству нового зала филармонии в Екатеринбурге.



Исследование проводил историк ГКБУК «Пермский краевой научнопроизводственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» Александр Киселев. Согласно документу, сначала необходимо разобрать переход между домом и филармонией. Затем снести семь гаражей, расположенных у здания, демонтировать наружные и внутренние сети и пять этажей дома. Все это необходимо сделать вручную.



Разбирать руками по элементам будут кровлю, карнизы, перекрытия, кирпичную кладку третьего, четвертого и пятого этажей. А второй и первый этажи разрушат экскаватором.

Такая аккуратность необходима, чтобы не разрушить объекты культурного наследия близ жилого дома, в том числе филармонию. Эксперт указал, что требуется исключить работы «ударным, вибрационным или иным способом близ объекта, способным нанести вред объектам культурного наследия» и организовать постоянный мониторинг за ценными зданиями и состоянием грунта.



Указанное строение снесут не позднее августа 2020 года. В ноябре прошлого года было продано последнее жилое помещение за 18 миллионов рублей. Презентация нового концертного зала Свердловской филармонии представили в Государственном Эрмитаже в рамках Международного культурного форума. Автором проекта стало архитектурное бюро Захи Хадид. Срок реализации – 2023 год.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»