11:13 | 11.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

В скором времени в Свердловской области изменится расписание электричек. Сообщается, что изменения связаны с объявлением 24 февраля выходным днем в честь Дня защитника Отечества.



Пресс-служба Свердловской пригородной компании отмечает, что некоторые электрички изменят расписание, а некоторые и вовсе будут отменены.



Так, пригородные поезда, которые должны были отправиться в путь 23 февраля (Екатеринбург — Кушва — Серов отправлением в 17:26; Нижний Тагил — Екатеринбург в 15:11; Екатеринбург — Шаля в 17:52; Екатеринбург — Шамары в 20:50), перенесены на 24 февраля.



Часть поездов, которые изначально были назначены на 24 февраля, перенесли на 23 февраля (Екатеринбург — Нижний Тагил в 17:26; Екатеринбург — Кузино в 17:52; Екатеринбург — Шаля в 20:50), а часть — на 25 февраля (Серов — Кушва — Екатеринбург в 3:10; Шаля — Екатеринбург в 4:42; Шамары — Екатеринбург в 4:12).

Ещё несколько электричек перенесли с 25 февраля на 24-е. Речь идёт о поездах Нижний Тагил — Екатеринбург в 7:32, Кузино — Екатеринбург в 5:43 и Шаля — Екатеринбург в 4:54.



Поезд из Нижнего Тагила до Екатеринбурга отправлением в 5:59 отменен 23 и 24 февраля. 24 февраля отменены поезда Нижний Тагил — Кушва (12:22) и Кушва — Нижний Тагил (15:56).



Также отмена коснётся городских электричек в Екатеринбурге. 24 февраля поезда, которые курсируют по будням, не будут следовать по маршрутам. Это поезда Сысерть — Екатеринбург-Сорт. (7:01), Екатеринбург-Сорт. - Керамик (8:50; 17:57; 20:12), Керамик — Екатеринбург-Сорт. (9:53; 19:00).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»