Новости дня
11:11 | 11.02.2020
В ОМВД по Пышминскому району назначили нового руководителя
Должность начальника ОМВД по Пышминскому району была вакантна с августа 2019 года, когда Сергей Комин, по неподтвержденной информации, был комиссован по состоянию здоровья.
Врио начальника был назначен капитан Денис Зыков (до последнего времени занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе), но в ноябре он попал в медийный скандал, связанный с разборками между местными охотниками.
© «Вечерние ведомости»
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20:58 | 10.02.2020
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18:54 | 10.02.2020
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16:38 | 10.02.2020
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16:01 | 10.02.2020
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15:25 | 10.02.2020
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15:21 | 10.02.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по работе УК и ТСЖ