В ОМВД по Пышминскому району назначили нового руководителя

11:11 | 11.02.2020

Начальником ОМВД России по Пышминскому району назначен начальник отделения полиции №10 МО МВД России «Краснотурьинский» (с дислокацией в Волчанске) майор Сергей Анисимов. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.



Должность начальника ОМВД по Пышминскому району была вакантна с августа 2019 года, когда Сергей Комин, по неподтвержденной информации, был комиссован по состоянию здоровья.



Врио начальника был назначен капитан Денис Зыков (до последнего времени занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе), но в ноябре он попал в медийный скандал, связанный с разборками между местными охотниками.

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