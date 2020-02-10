Житель Екатеринбурга лишился машины из-за долгов за коммуналку

10:47 | 11.02.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, исполнительным производством в отношении мужчины, задолжавшего более 150 тысяч рублей по жилищно-коммунальным платежам, занимается районный отдел судебных приставов Чкаловского района.



Должник не оплачивал квитанции добровольно, поэтому приставы ограничили его в праве выезда за границу и запретили совершать регистрационные действия с принадлежащим должнику автомобилем. Даже при таких ограничениях екатеринбуржец не стал гасить долг по коммуналке. Тогда приставы арестовали его автомобиль Renault Logan.



В ближайшее время автомобиль будет передан на оценку специализированной организации, в дальнейшем - на реализацию в территориальное Управление Росимущества. Полученные от продажи машины деньги будут перечислены взыскателю.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»