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10:47 | 11.02.2020
Фото: УФССП России по Свердловской области
Житель Екатеринбурга лишился машины из-за долгов за коммуналку
Должник не оплачивал квитанции добровольно, поэтому приставы ограничили его в праве выезда за границу и запретили совершать регистрационные действия с принадлежащим должнику автомобилем. Даже при таких ограничениях екатеринбуржец не стал гасить долг по коммуналке. Тогда приставы арестовали его автомобиль Renault Logan.
В ближайшее время автомобиль будет передан на оценку специализированной организации, в дальнейшем - на реализацию в территориальное Управление Росимущества. Полученные от продажи машины деньги будут перечислены взыскателю.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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