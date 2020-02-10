Еще одна квартира сгорела в Красноуфимске

10:28 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня утром в Красноуфимске горела квартира. На площади 12 квадратных метров оказались повреждены стены, пол и домашнее имущество в квартире, расположенной в четырехквартирном жилом доме.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:04 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие десять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия был завершены в 07:10 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»