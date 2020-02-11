В столице Урала перекрывают участок дороги на Расковой

09:33 | 11.02.2020

Фото: информационная карта Екатеринбурга

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге будет перекрыто движение на участке улицы Расковой. Рабочие ООО «Вектор» планируют проложить там водопровод.



Движение на участке от Расковой, 17 до Московской, 196 будет перекрыто до 20 марта 2020 года. Объезд будет проходить по улицам Московской, Волгоградской, Печатников.



Также с 15 февраля по 1 ноября будет закрыто движение и на перекрестке улиц Тенистой и Соболева. Там рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" продолжат строительство дороги от улицы Краснолесья в Академическом до Широкой речки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»